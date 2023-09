Simulatori Cri per una guida più sicura

Divertirsi sì, ma in modo responsabile. Un motto assolutamente condivisibile quello che accompagna la serata di oggi, domenica 3 settembre, e che vedrà protagonisti i Giovani della Croce Rossa Italia del comitato di Lucca saranno presenti a Il Guercio per una serata davvero speciale: i volontari, a partire dalle ore 22, saranno infatti impegnati in attività interattive con i presenti sul tema della sicurezza stradale. Grazie ai giovani, sarà possibile provare occhiali in grado di simulare un tasso alcolemico tra 1,0 e 1,7 e uno stato confusionale causato dall’uso di Cannabis. Oltre alle attività, i Giovani della Croce Rossa saranno presenti anche ad uno stand dove verranno date informazioni per conoscere tutte le attività dell’Associazione. In consolle, la musica travolgente del celebre dj Dave Groove. “La sicurezza stradale è una tematica che i Giovani Cri di Lucca portano avanti da anni. Queste attività sono fatte per sensibilizzare i giovani, e non solo, a un divertimento più consapevole“, ha commentato la referente Giulia Benedetti.