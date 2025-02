Simone Pialli resta alla guida di Fisascat. Il congresso conferma tutta la segreteria

Il congresso in casa Cisl Lucca ha confermato ai voti Simone Pialli nella carica di Segretario Generale della Fisascat Toscana Nord. In segreteria sono stati eletti anche Giada Bellandi e Stefano Bargellini. Il Segretario Generale Fisascat Simone Pialli ha aperto il congresso sottolineando le sfide globali ed economiche che impattano il mercato del lavoro e le condizioni dei lavoratori. Ha affrontato il tema della globalizzazione, dell’intelligenza artificiale e delle difficoltà economiche, evidenziando l’importanza della rappresentanza sindacale e della contrattazione collettiva per migliorare i diritti e il potere d’acquisto dei lavoratori. Particolare attenzione è stata data ai giovani e alla necessità di fermare la fuga di cervelli dall’Italia. Il congresso, presieduto anche dal Segretario Generale della Fisascat Toscana Alessandro Gualtieri, ha confermato l’impegno della Cisl nel difendere i diritti dei lavoratori e nel promuovere politiche di sviluppo e crescita, con particolare attenzione ai giovani, alle donne e ai settori più fragili del mercato del lavoro. I delegati hanno discusso le problematiche nei settori delle cooperative sociali, del commercio e delle Rsa comunali.