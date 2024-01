Simone Carole Levy trionfa al simposio di scultura del legno

La scultrice Simone Carole Levy ha vinto la IV edizione del Simposio di scultura del legno – Memorial Luciano Bertolini, un laboratorio di scultura lignea a cielo aperto, tenutosi a Sillano nelle due piazze-parcheggio del paese lungo via Emilia. Simone Carole Levy, nata e cresciuta in Svizzera, vive e lavora in Höhr-Grenzhausen, in Germania, come scultrice professionista. "Mi piace – si presenta Simone Carole - creare sculture astratte, soprattutto su legno, però anche su fieno, ghiaccio, neve o anche lavorando la cioccolata". Il premio dottor Luciano Bertolini è stato invece assegnato allo scultore Tony Venzo. Gli altri partecipanti in gara al Simposio sono stati Inma Garcia Arribas, Daniela Romagnoli, Fausto Rivola e Gianluigi Zeni, tutti scultori- artisti di fama internazionale.

La manifestazione, promossa da Comune di Sillano Giuncugnano, Pro loco di Sillano e Magliano, Asbuc di Giuncugnano, Soraggio, Sillano e Dalli, Banca Versilia Lunigiana Garfagnana, Parco nazionale e Riserva biosfera Unesco Appennino tosco-emiliano, aderiva alla Settimana di educazione alla sostenibilità e alle varie problematiche del cambiamento climatico. Durante la lavorazione il profumo delicato dell’essenza dell’abete faceva da alone alle opere d’arte che stavano nascendo dalle esperte mani dei migliori scultori su legno d’Europa. Importante anche il coinvolgimento degli alunni delle scuole dell’alta Garfagnana e della vicina Emilia, grazie alla disponibilità dei carabinieri forestali.

Il simposio di scultura del legno, che prese avvio nel 2017, grazie all’allora sindaco Roberto Pagani, intende ricordare anche Luciano Bertolini, già sindaco del Comune di Sillano dal 1965 al 1975 e vice presidente della Banca Versilia, Lunigiana e Garfagnana. Al termine delle due giornate del Simposio si è tenuta la mostra dei lavori effettuati e infine vin brulè e smondinata.

Dino Magistrelli