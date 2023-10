Simone Bianchi tra gli artisti più attesi. Linea di pennelli che porta il suo nome

Non è una persona che si dà delle arie. Eppure potrebbe farlo senza problemi. Giusto due giorni fa, tanto per dire, sul suo profilo Facebook – senza troppi giri di parole costruiti ad arte per autoincensarsi – in due righe comunicava la sua felicità di pubblicare finalmente la sua ultima cover di Spider-man: Amazing Spider-Man #41 negli Stati Uniti il 24 gennaio. Ma, come detto, non è di quelli che passeggia a un metro da terra solo perché ha un nome conosciuto nel mondo e perché nel suo settore è uno dei migliori (non diciamo “il migliore“ solo per evitare facili accuse di campanilismo...).

Ormai è facile capire che parliamo nientepopodimenoche di Simone Bianchi, uno degli artisti più attesi anche in questa edizione di Lucca Comics & Games dove il suo unico vantaggio è quello di giocare in casa. Simone, proprio in occasione della kermesse lucchese presenterà una linea di pennelli che porta il suo nome. "Sono molto, molto contento di annunciare che da oggi esiste una linea di pennelli a mio nome, prodotta nella nostra Toscana da @tintorettobrushes - scrive su Facebook - . Il cofanetto verrà presentato in occasione di @luccacomicsandgames e contiene i 4 tipi di pennelli che uso maggiormente per i miei lavori. Devo dire che dipingere con i “miei” pennelli è una bellissima sensazione".

Ma come è nata questa collaborazione? E’ proprio Simone, raggiunto telefonicamente, che ce lo spiega: "Ho conosciuto il titolare della Tintoretto grazie a Pau, cantante dei Negrita e pittore, che mi ha parlato di questa realtà così visceralmente toscana; siamo andati insieme a visitare l’azienda nella sua Arezzo. Da toscani, abbiamo non solo l’orgoglio regionale, ma anche quello più “campanilistico”, quindi potevo pensare che stesse esagerando e invece devo dire che aveva ragione. Non avevo mai assistito alla nascita di un oggetto così vicino al mio quotidiano da sempre qual è il pennello, nello studio di padre Giampaolo, in tutte le camere e studi in cui ho lavorato crescendo, e ne sono rimasto incantato, soprattutto per il lato ancora così artigianale nella produzione; quindi va da sé che ho accettato immediatamente la proposta di fare una linea a mio nome, che ho veramente percepito come un onore, per uno che come me fa dello “sporcarsi le mani” col colore una battaglia anche nel mio settore sempre più digitale".

Cristiano Consorti