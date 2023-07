Simone Bianchi grande mostra a Livorno

Lucca Comics & Games porta l’arte del fumetto anche fuori da Lucca, presentando a Livorno una grande mostra dedicata a Simone Bianchi dal titolo “L’arte dei supereroi“. Ai Granai di Villa Mimbelli, promossa da Comune di Livorno e Fondazione Livorno, con il contributo di Castagneto Banca 1910, inaugura venerdì alle ore 18 la più grande personale dedicata all’artista lucchese, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo per aver animato su carta tutti i più grandi eroi del fumetto americano: dall’Uomo Ragno, a Batman, a Thor, a Wolverine. Curata da Giorgio Bacci la mostra resta visitabile con ingresso gratuito fino al 12 novembre, ben oltre il festival che si terrà quest’anno dal 1 al 5 novembre. La più grande finora in Toscana, con oltre 100 pezzi, nonché la più lunga per estensione temporale fra quelle dedicate a Simone Bianchi, permetterà di ammirare pezzi unici, prestati da 22 collezionisti sparsi per il mondo e raccolti per l’occasione. Dalla copertina di “Wolverine Origins #24“ del 2009, alle pagine interne di “Astonishing X- Men“ del 2008, fino ad arrivare alle copertine di prossima pubblicazione negli States (questo luglio) di “Amazing Spider-Man #26“ e “Edge of Spider - verse # 4“ in anteprima mondiale per la mostra di Livorno. A coronare l’esperienza nel mondo di Simone Bianchi, anche una stanza immersiva che anima le opere, realizzata da Art Media Studio. Una sezione dell’esposizione è inoltre dedicata al rapporto dell’artista con la scena musicale internazionale.