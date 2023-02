Sillano ricorda don Mario Baisi e la sua cura per le chiese

In occasione dei cento anni della nascita e a quasi un ventennio dalla scomparsa, la comunità di Sillano ricorda don Mario Baisi (foto), parroco dal 1958 fino a pochi mesi dalla scomparsa il 24 maggio 2006, quando le sue condizioni di salute non gli permisero più di portare avanti l’attività pastorale. A cura della comunità parrocchiale è stata realizzata una colonna in marmo, a forma di leggio con sopra raffigurato un libro aperto, simbolo della lettura del Vangelo come parroco, ma anche simbolo dello studioso, dell’educatore, come è stato don Mario. Il ricordo di don Mario è ancora molto vivo e presente in tutta la Garfagnana, a cominciare dai tanti alunni avuti. Aveva una vasta cultura, una grande intelligenza, come pure una memoria eccezionale che gli permetteva di recitare quasi tutta la Divina Commedia, anche con il passare degli anni.

Aveva 84 anni quando la morte lo colse, dopo lunghi mesi di malattia e poco dopo avere celebrato i sessanta anni di sacerdozio. Don Mario Baisi, nativo di Vagli Sotto, ordinato sacerdote giovanissimo nella cattedrale di Massa, era stato prima parroco a Dalli Sopra, poi a Sillano insieme con Capanne. Ora riposa nel cimitero di Sillano. Lodevole è stato anche il suo impegno nell’opera di restauro delle chiese e degli oratori sul territorio a lui affidato. Significativo è un passaggio della sua lettera alle famiglie, in occasione della Pasqua 1998: "Raccomando a tutti l’amore per la Chiesa e in particolare la preoccupazione per le chiese della nostra comunità, testimonianza visibile della fede dei nostri antenati".

Dino Magistrelli