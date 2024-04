Sicurezza sul lavoro. Scatta lo sciopero e il presidio di Cgil e Uil

Anche Cgil Lucca e Uil Toscana Nord si preparano a prendere parte alla mobilitazione che domani si svolgerà in occasione dello sciopero generale nazionale indetto per quattro ore da Cgil e Uil, ad eccezione che nel settore edile, dove avrà invece una durata di otto ore. Al centro delle rivendicazioni dei sindacati vi è infatti il tema della sicurezza sul lavoro, con la richiesta che l’offerta di condizioni di lavoro sicure diventi una prerogativa necessaria per poter svolgere attività d’impresa. In provincia il presidio di Cgil e Uil si terrà dalle 10 alle 12 di fronte alla Prefettura, dove confluiranno i lavoratori per portare unitamente le rivendicazioni.