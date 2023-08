”Sicurezza prima di tutto”

Vittorio Fantozzi (*)

Solo il tempestivo intervento delle Forze dell’ordine, nella fattispecie le volanti della polizia, ha evitato il peggio. Venerdì mattina, in pieno centro a Lucca, due nigeriani se ne sono date di santa ragione, arrivando anche al lancio delle sedie.

Alcune considerazioni a commento. 1) Il motivo della lite, gli spazi in cui dedicarsi all’accattonaggio e la loro difficile condivisione, ci dimostrano che per taluni stranieri il continuare a fregarsene delle leggi e delle regole di chi li ospita è una pratica ancora diffusa. 2) A Lucca la polizia è intervenuta subito, una volta avvisata dagli astanti nel momento in cui hanno capito che il litigio stava degenerando. Non sappiamo se si può dire la stessa cosa per episodi accaduti di recente in realtà amministrate dal centrosinistra. Dove governa il centrodestra l’attenzione alla sicurezza è una priorità maggiore, c’è poco da fare. 3) In pochi ringraziano le Forze dell’ordine per il loro quotidiano e capillare impegno a tutela della nostra sicurezza. Noi lo facciamo senza retorica perché esse sono da sempre al centro della nostra visione di società e delle nostre politiche. Ci auguriamo anche che, come spesso già avviene, i cittadini stessi, dotati di spirito civico, siano sempre pronti a segnalare alle autorità comportamenti sospetti o potenziamente antisociali. Ne va dell’immagine della città. In termini di sicurezza, decoro e fruibilità turistica.

* consigliere regionale FdI