Sicurezza, polemica in Consiglio Comunale

Polemica sulla sicurezza durante il Consiglio Comunale di giovedì: i consiglieri di minoranza hanno abbandonato l’aula per protesta. "Un gesto immaturo che ci ha lasciato fortemente perplessi". Così commenta il capogruppo della maggioranza, Vito La Spina. La protesta è scaturita causa la mancata accettazione di una mozione della minoranza sul tema della sicurezza, dopo che la maggioranza aveva richiesto venissero emendati alcuni punti per poter approvare il testo all’unanimità.

"A seguito della presentazione della mozione da parte dell’opposizione - spiega La Spina - la maggioranza ha chiesto che venissero emendati alcuni punti, di fatto lasciando invariati gli impegni per il sindaco e la Giunta, così da rendere il testo votabile all’unanimità. Nonostante lo sforzo per raggiungere un accordo nella riunione dei capigruppo, a fronte di un testo, a nostro avviso, rimasto invariato nelle linee fondamentali, abbiamo assistito con dispiacere alla decisione della minoranza di lasciare la sala consiliare".

"Dispiace - aggiunge - di non aver raggiunto un accordo su un tema che ci vede comunque concordi e sul quale siamo sensibili e attivi da sempre di concerto con le forze dell’ordine. Un impegno che proseguirà nel prossimo periodo con sempre maggiore attenzione e determinazione. A marzo, in collaborazione con i carabinieri di Piegaio, verrà organizzato un nuovo ciclo di incontri con i cittadini sul tema della sicurezza. L’amministrazione si sta inoltre attivando per richiedere un presidio sempre più puntuale sul territorio".

Marco Nicoli