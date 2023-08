Sicurezza in Lucca: Fox presidia Notte Bianca con 32 operatori

Sarà una Notte Bianca in cui divertirsi in sicurezza sarà la parola d’ordine. Confcommercio ha affidato alla Fox la sicurezza privata della manifestazione. Gli uomini della Fox saranno dislocati nelle varie piazze oggetto di spettacoli e monitoreranno lo svolgersi degli eventi seguendo eventuali indicazioni impartite dagli organi di Polizia. "Avremo circa 32 operatori dislocati in piazza S.Francesco, S.Michele, piazza Anfiteatro, piazza Duomo, Corso Garibaldi, via Dei Borghi che presidieranno le aree. Ci sarà anche una squadra di pronto impiego con 8 operatori a seguire i principali spettacoli. Al Teatro del Giglio il nostro centro di coordinamento, dove confluiranno le informazioni dalle varie piazze e nel caso di necessità informerà i dirigenti del servizio di ordine pubblico e i responsabili del 118".

"Come per gli anni passati, confidiamo in un comportamento responsabile dei partecipanti e una sinergica collaborazione con i commercianti per una serata all’insegna del sano divertimento e che coinvolga dai giovani alle famiglie in un clima di serenità e sicurezza".

Sarà data molta attenzione anche al decoro della città e al rispetto del verde pubblico oltre ad una attenta verifica che non siano lasciate bottiglie di vetro per strada che potrebbero risultare pericolose in caso di esodo in emergenza. Il termine della Notte Bianca è prevista per le 2 quando dovranno cessare le attività degli esercizi commerciali e si attenderà il deflusso dei partecipanti.