Sicurezza estiva, otto nuovi marescialli in quota alla Guardia di Finanza di Lucca

Il comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Marco Querqui, ha ricevuto alla caserma Giacomo Puccini appuntato ad honorem otto giovani marescialli che saranno impiegati in provincia per il potenziamento dei servizi di vigilanza per l’estate disposti dal ministero dell’interno. Si tratta di un’aliquota di militari della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza di L’Aquila, che è stata temporaneamente aggregata, a partire dallo scorso 2 agosto, ai reparti dipendenti del comando provinciale di Lucca per far fronte alle maggiori esigenze operative connesse alla maggiore affluenza turistica. Le unità di personale sono state destinate a rafforzare il piano di controllo del territorio, così come concordato con la locale prefettura e in piena sinergia con la polizia e l’arma dei carabinieri, per assicurare mirati servizi, in questa parte della stagione, in cui è previsto il più alto picco di turisti. Le Fiamme Gialle garantiranno, in particolare, appositi servizi di pattugliamento economico del territorio nell’arco delle 24 ore giornaliere, con l’obiettivo di contrastare ogni forma di contraffazione, abusivismo commerciale e, più in generale, di traffici illeciti.