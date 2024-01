Sicurezza a scuola. Al via il progetto con Asl, associazioni e Provveditorato

Al via il progetto “Manovre di rianimazione cardio polmonare e disostruzione delle vie aeree pediatriche“ che fanno seguito ad una convenzione tra Asl, Ufficio scolastico provinciale di Lucca e Massa Carrara, istituti scolastici e associazioni di volontariato. Il primo appuntamento si è tenuto nella Cittadella della Salute del Campo di Marte con 35 operatori del mondo della scuola.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza a scuola ed è destinata alla comunità scolastica (insegnanti, personale ATA, famiglie, personale delle mense operanti negli istituti scolastici) delle scuole dell’infanzia e delle primarie delle zone della Piana di Lucca e della Valle del Serchio. Il progetto è frutto di una cooperazione tra l’Asl (struttura educazione e promozione della salute area nord e centrale 118 area nord), l’Ufficio scolastico territoriale e le associazioni di volontariato (Croce Verde di Lucca, Croce Rossa Italiana-comitato regionale della Toscana, zona Piana di Lucca e Valle del Serchio; comitato Lucchese delle Misericordie).

Ha coordinato l’incontro la direttrice dell’Educazione e promozione della salute di Lucca (e responsabile area nord) Valeria Massei. Presenti per la Croce Verde di Lucca il presidente Daniele Borella; per la Croce Rossa Toscana Alessandro Cecconi (che è anche delegato alle manovre salvavita) e per Croce Rossa Lucca il vice presidente Giuseppe Lembo; per il Comitato Lucchese Misericordie la coordinatrice Maria Carla Andreozzi; per l’ufficio scolastico territoriale ambito Lucca e Massa Carrara Claudio Oliva.

Hanno dato il patrocinio all’evento la Provincia, il Comune di Capannori, rappresentato dal vicesindaco Matteo Francesconi, e il Comune di Lucca, per il quale ha partecipato all’incontro l’assessore alla Scuola Simona Testaferrata. I volontari/formatori che hanno partecipato alla co-progettazione e alla formazione della giornata sono stati Mary Federici e Simone Nardi per la Misericordia, Luca Chelini, Lucia Carpitella e Maria Silvia Marchi (responsabile gruppo formazione) per la Croce Verde; Alessandro Cecconi, Rossella Petrillo e Mirko Francesconi per la Croce Rossa. Il corso ha riscosso molti consensi tra tutti i presenti, che hanno auspicato l’organizzazione di altre iniziative di questo tipo (già 120 sono le persone interessate a partecipare al percorso).

In Italia ogni anno circa 70 persone muoiono a causa dell’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. La maggior parte di queste persone è in età pediatrica. L’intervento tempestivo con le idonee manovre riesce, nella maggior parte dei casi, a evitare la morte.