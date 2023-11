“Sick of myself“, il film scandalo stasera in “prima“ al Centrale

Il Circolo del Cinema di Lucca continua la programmazione di film in prima visione al Cinema Centrale. Stasera alle ore 21.15 sarà proiettato il film di Kristoffer Borgli, Sick of myself. Il film si preannuncia già come scandalo, in bilico tra le mutazioni corporali di Cronenberg e il fantastico ordinario di Marco Ferreri. È il racconto di Thomas e Signe, che ricercano spasmodicamente di avere l’attenzione tutta su di loro. Fino a diventarne malati, nel vero senso della parola. Una miracolosa medicina sembra fare al caso loro. Sick of Myself è stato presentato in Un Certain Regard nel 2022 al Festival di Cannes. Dice Giovanni Pisacane su Cinematografo:

"È un film che rifiuta ogni etichetta, che flirta con i sorrisi amari per poi sfidare l’estetica

mainstream. Intrigante, non per tutti, ma di indubbia audacia. Già il poster ne è la cartina di

tornasole". Ingresso con biglietto ridotto di 6 euro. Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10 euro) o della tessera “sostenitore” dal valore di 100 euro che aiuta in maniera determinante la ripresa delle attività del Circolo in questo momento di crisi.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione al Cinema Centrale

oppure in prevendita alla libreria Ubik in via Fillungo. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di preiscriversi sul sito internet ufficiale www.circolocinemalucca.it. Il direttivo dello storico Circolo del Cinema dal proprio sito online ripropone l’appello a chiunque volesse sostenere il cinema in sala in una speciale selezione di “film dimenticati ma al tempo stesso grandi produzioni, autori importanti, luoghi esotici e anche omaggi alle meritate carriere“.