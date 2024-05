"Siamo partiti molto bene, poi il rigore ci ha penalizzato"

Il River Pieve, allenato da Pacifico Fanani, ha concluso la sua brillante stagione in Eccellenza, a testa alta, nonostante la sconfitta nella semifinale play-off per 2-1 a Santa Croce sull’Arno contro la Cuoiopelli, allenata da Roberto Falivena, già giocatore del Castelnuovo, insieme a Fanani. Si conclude così una stagione più che positiva, con i biancorossi del presidente Roberto Tamagnini classificati al quinto posto, al termine di una stagione sempre ben disputata e soprattutto senza soffrire in classifica. "Siamo partiti molto bene - commenta Fanani - , con una buona occasione con Belluomini che poteva essere più fortunata. Poi è arrivato il calcio di rigore che ci ha penalizzato, dato che il pallone era andato a sbattere contro il braccio di un nostro giocatore che si trovava in barriera e che istintivamente si è coperto il volto. Qui abbiamo subìto un contraccolpo negativo e abbiamo subìto il secondo gol su una nostra distrazione. Nel secondo tempo ho effettuato tre cambi e la squadra si è scossa andando in gol con Morelli. Nel finale abbiamo avuto una ghiotta occasione per andare ai supplementari, su un colpo di testa di Cecchini, purtroppo senza esito".

Dino Magistrelli