"Siamo onorati e felici" L’orgoglio e l’emozione di una Valle in vetrina

Orgoglio, emozione, attesa per il passaggio in Lucchesia, oggi, del Giro d’Italia. Orgoglio ed emozione racchiusi nelle parole dei sindaci: abbiamo interpellato alcuni di loro il cui territorio è tra quelli maggiormente interessati dalla tappa di questa giornata, per farci spiegare come vivono questo evento.

"Sarà un passaggio in tutta velocità, ma dal grande rilievo, che porterà ancora una volta le bellezze della Valle del Serchio al centro dell’attenzione mediatica - commenta con soddisfazione il sindaco di Castiglione, Daniele Gaspari, il primo territorio che la tappa percorrerà in Toscana, in arrivo dall’Emilia Romagna - . Siamo terra di confine e ci onora particolarmente che nel loro passaggio i ciclisti tocchino, all’entrata in Garfagnana, il Passo delle Radici, Col d’Arciana e costeggino le nostre amate mura di Castiglione capoluogo. Il tratto prevalentemente in discesa, ci fa ricordare il passato e sognare in un futuro con la spettacolare salita di San Pellegrino in Alpe, una delle ascese più difficili dell’intero Appennino, già affrontata in diverse edizioni del Giro d’Italia. Per oggi va bene così, siamo molto felici del passaggio".

"Mi piace ricordare - sottolinea il sindaco di Castelnuovo, Andrea Tagliasacchi - , che oggi Castelnuovo vivrà ben due eventi ciclistici nazionali. Non solo il passaggio della tappa che arriva a Viareggio, ma anche la partenza della tappa del giro elettrico che avrà anch’essa la conclusione in riva al mare. Numerose le iniziative a riguardo che inizieranno alle 9.30 con l’apertura nel centro storico del Green Fun Village. Per tutta la mattinata eventi e poi il via alle 12.40 della tappa del Gir-E con i partecipanti che effettueranno un bel giro di Castelnuovo per arrivare a Viareggio dopo 81 chilometri. Per me è il secondo giro d’Italia da sindaco dopo il passaggio nel 2015 e sicuramente è un evento coinvolgente sia come amministratore che come sportivo".

"Oggi il Giro d’Italia passerà anche nel nostro comune - commenta il sindaco di Gallicano, David Saisi - . I ciclisti arriveranno da Monteperpoli, imboccheranno la via di Fondovalle in località Broglio e scorreranno lungo la stessa direzione verso il comune di Borgo a Mozzano. Prima del passaggio dei corridori, previsto fra le 15.30 e le 15.50 circa, arriverà però, intorno alle 14, la Carovana del Giro per una sosta ufficiale e darà vita al suo spettacolo particolare nell’area del piazzale nel Gruppo Valanga. La Carovana è una festa in movimento, che raggruppa tanti automezzi variopinti e che coinvolge con musica e spettacolo tutto il pubblico presente sulla strada in attesa del passaggio dei corridori. Ai presenti saranno offerti divertimento, colore, animazione, possibilità di interazione e gadget da parte dei ragazzi e delle ragazze dei numerosi sponsor presenti. Non mancate".

"Il passaggio del Giro d’Italia è un evento tra quelli maggiormente popolari che sia possibile vivere e il sentimento di gioia per il fatto che tocchi il nostro territorio comunale va nella stessa direzione - è l’opinione del sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti - . Chiaramente la visibilità rappresenta un tassello importante di questa colorata manifestazione, che va di pari passo con la riqualificazione delle strade e l’impegno complessivo immesso nel rendere il tracciato più consone possibile alla spettacolarità della manifestazione stessa. Basti pensare al progetto di street art sulle cabine elettriche che E-Distribuzione ha pensato per celebrare la corsa. Tutto questo fa passare in secondo piano i disagi momentanei subiti dalla viabilità, con strade e scuole chiuse. Il nostro territorio, tra l’altro, oggi verrà percorso dai ciclisti nei circa ultimi 20 km di tappa e sarà così garantita la diretta televisiva".

Fiorella Corti - Dino Magistrelli