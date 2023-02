Si ustiona mentre brucia le stoppie, è grave

Alta tensione nel primo pomeriggio di ieri nel comune di Villa Collemandina dove si sono vissute ore drammatiche. A mettere in allarme la comunità locale è stato dapprima un incendio che ha interessato le abitazioni del piccolo e arroccato borgo di Massa Sassorosso e di seguito un pauroso incidente che ha coinvolto, in località Cerro, un pensionato del luogo che, mentre era all’opera con le classiche operazioni di abbruciamento in un campo vicino alla propria abitazione, è stato avvolto dalle fiamme.

Per l’uomo, classe 1950, la centrale operativa del 118 ha immediatamente inviato sul posto un’ambulanza e ha fatto alzare in volo il Pegaso. Stabilita la gravità delle ustioni riportate in molte parti del corpo, considerate di secondo e terzo grado, l’uomo è stato portato in codice rosso al Centro Grandi ustionati dell’ospedale pisano di Cisanello. Le sue condizioni restano strettamente sotto il controllo dei sanitari specializzati.

Nel frattempo, un incendio boschivo si era sviluppato nelle immediate vicinanze del borgo di Massa Sassorosso, sempre nel comune di Villa Collemandina, Sul posto sono intervenute, oltre alle squadre antincendio dell’Unione dei Comuni della Garfagnana, i vigili del fuoco della sede distaccata di Orto Murato del Comando provinciale di Lucca e l’elicottero antincendio regionale con il coordinamento del Direttore delle operazioni. Nonostante il notevole dispiego di forze in azione, però, le fiamme hanno superato il tratto di strada statale, la Ss delle Radici, che separa il tratto boschivo dal paese, andando a minacciare parte delle abitazioni. Grande la tensione e la paura tra gli abitanti, con l’incendio fortunatamente circoscritto nel giro di poche ore e una situazione rientrata al più presto. Fondamentale per il buon esito delle operazioni anche la vicinanza al rogo della vasca di accumulo acqua, utilizzata per il pescaggio da Eli Lucca, che ha notevolmente ridotto il tempo di frequenza dei lanci.

Per sicurezza una squadra antincendio è rimasta a sorvegliare il luogo per evitare improvvise riprese del rogo, tra l’altro alimentato della presenza di intermittenti e forti folate di vento. Prima dell’arrivo del buio sono iniziate le operazioni di bonifica che riprenderanno definitivamente domani mattina all’alba. In corso le indagini sulle cause dell’incendio condotte dai Carabinieri Forestali.

Fiorella Corti