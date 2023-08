Si svela Lucca Dark e il mistero Buonvisi

Sabato 26 agosto sarà la notte dei Musei aperti, visite guidate, iniziative per bambini e famiglie, danza nelle piazze, musica dal vivo, eventi speciali (tutti gratuiti) con il clou della mezzanotte in piazza San Martino, ma anche negozi e ristoranti aperti e dj set nei locali. E’ un menù ricchissimo rivolto a un pubblico eterogeneo di tutte le età quello della Notte Bianca 2023, che richiama turisti ma anche abitanti dalla Piana e dalla Garfagnana. Torri civiche aperte fino a mezzanotte, e visite guidate nei sotterranei delle Mura, in San Martino, a Palazzo Mansi, via dei Fossi, in San Pietro Somaldi e anche in “Lucca Dark“ e i suoi diabolici misteri e “Lucrezia Buonvisi“ per svelare delitto e passione nella Lucca del ’500.