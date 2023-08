Si spiana la strada per il palazzetto Arrivano 600mila euro per i lavori Obiettivo finire entro il 2024

Nella consistente variazione di bilancio approvata all’unanimità dal consiglio comunale lo scorso lunedì, uno degli sviluppi più importanti, oltre alle diverse opere pubbliche e interventi che si potranno realizzare grazie ai nuovi fondi a disposizione, figura l’operazione Palazzetto dello Sport di Barga che dopo un cammino a dir poco difficile, annoso, e con continui contrattempi e problemi, sembra destinato ad imboccare la strada giusta. Il definitivo cambiamento di rotta è venuto da un contributo concesso ai primi di luglio dalla Regione Toscana per ben 600 mila euro. Ai primi di luglio la Regione Toscana ha assegnato infatti un contributo straordinario di 600 mila euro in conto capitale per sostenere l’operazione palazzetto; che va ad aggiungersi ai 500 mila euro già stanziati dalla Fondazione CRL. Con questi finanziamenti c’è adesso la tranquillità per completare l’opera del Palazzetto. Il contributo regionale dovrà essere speso entro il 31 dicembre 2023, ma c’è fiducia da parte dell’amministrazione comunale, come ci dice l’assessore ai lavori pubblici Pietro Onesti, di andare avanti. Intanto è stata affidata la gara di appalto per i lavori della copertura del palazzetto, vinta da una ditta di Pisa. Non appena concluso l’iter dell’affidamento i lavori potranno partire per un importo di circa 400 mila euro. Una vicenda che ha non poco amareggiato non solo la popolazione ma anche l’Amministrazione Comunale hanno detto; che ha dovuto lottare con i continui ritardi e sull’impossibilità di far fronte ad una situazione che risolto un problema ne vedeva subito un altro; ma che finalmente sembra destinata a concludersi. Con l’auspicio e la speranza di vedere, ha dichiarato oggi l’assessore Pietro Onesti, i lavori del palazzetto avviati alla conclusione, con tutto l’impegno possibile affinché l’opera sia terminata entro la fine del mandato della giunta Campani. Indubbiamente la vicenda apre adesso a nuovi scenari ed i soldi arrivati per il palazzetto, come detto ne hanno sbloccati altri per altre operazioni di rilievo. Tra le grandi opere strategiche rientra infatti anche l’operazione Pinqua (programma innovativo nazionale per qualità dell’abitare), gestito direttamente dall’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio: con la variazione di bilancio approvata il Comune di Barga potrà ora trasferire la propria quota parte per la riqualificazione e la rifunzionalizzazione della palestra dell’ex scuola di Fornaci di Barga e per la rigenerazione di Palazzo Giannetti di Barga, interventi che in totale prevedono di circa 3 milioni e mezzo di investimento. Interventi importanti sia per il centro storico di Barga, che per il tessuto urbano di Fornaci.