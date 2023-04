Si schianta con l’auto Estratto dalle lamiere

Un boato nella notte. Per cause in corso di accertamento, il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il muro di una abitazione, nei pressi del cimitero di Valgiano, nei pressi di Segromigno Monte. All’interno dell’abitacolo è rimasto intrappolato un ferito che è stato estratto dai vigili del fuoco e affidato alle cure di medici e volontari della Misericordia di Marlia che lo hanno trasportato per accertamenti all’ospedale San Luca. Sul posto anche l’automedica e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi del sinistro.