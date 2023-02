Si schianta con la moto contro un arco dell’acquedotto, gravissimo giovane di 19 anni

È in gravi condizioni Jeremy Bianchi, 19 anni, dopo che ieri pomeriggio, intorno alle 15.30, si è schiantato violentemente con la moto contro l’arco dell’acquedotto del Nottolini, in via di Sorbano del Giudice.

La dinamica è ancora da chiarire, saranno i rilievi della polizia municipale a fare chiarezza. Ma da una prima ricostruzione pare che il giovane stesse andando verso San Concordio insieme ad un amico, dietro di lui in sella ad un’altra moto, quando si sarebbe scontrato con una macchina nelle vicinanze dell’acquedotto. A quel punto avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a impattare contro una delle colonne dell’arco. In seguito all’urto violento sarebbe poi sbalzato a terra. A chiamare i soccorsi sono stati l’amico e il conducente dell’auto, rimasti illesi entrambi.

Il giovane ha invece riportato vari traumi, per i quali è stato trasportato in codice rosso, con Pegaso, all’ospedale Cisanello di Pisa.