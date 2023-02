Si rinnova l’Osservatorio affari animali Chiamata aperta per sette associazioni

Si modifica la composizione dell’Osservatorio affari animali, che supporterà, promuoverà e coordinerà sul territorio le attività per la tutela degli animali di affezione, per la prevenzione al randagismo e per affrontare più in generale tutte le problematiche animali, monitorando e valutando l’impatto di questi ultimi sull’ambiente e la salute pubblica. Saranno selezionate fino ad un massimo di 7 associazioni animaliste del territorio che potranno presentare la propria candidatura tramite una manifestazione d’interesse che verrà redatta nei prossimi giorni dagli uffici comunali competenti e veicolata tramite i canali ufficiali del Comune di Lucca. L’Osservatorio sarà presieduto dall’assessore all’ambiente con delega alle politiche animali, Cristina Consani, che coordinerà le attività tramite un costante confronto con le associazioni. “Siamo certi che l’Osservatorio Affari Animali potrà finalmente concretizzare e valorizzare il suo operato – ha dichiarato l’assessore Consani – riprendendo il proprio lavoro in maniera incisiva, grazie a questa nuova organizzazione che garantirà voce e possibilità di azione alle associazioni che si adoperano ogni giorno per la tutela degli animali“.