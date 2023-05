Si rinnova il Magistrato della Misericordia di Barga

Sabato 13 e domenica 14 maggio i soci dell’Arciconfraternita di Misericordia di Barga sono chiamati ad un appuntamento importante, il rinnovo del Magistrato, dopo che è scaduto il mandato che ha visto confermare Enrico Cosimini quale Governatore anche negli scorsi cinque anni, così come nel quinquennio precedente. Ora, scaduto il mandato, le nuove elezioni. Il 13 maggio si potrà votare in piazza Pascoli a Barga in un gazebo della Misericordia (orario dalle 10 alle 12,30) ed anche in occasione della messa prefestiva nella chiesa di San Rocco (dalle 17 alle 18,30). Domenica 14 maggio il voto sarà possibile alla messa in San Rocco (dalle 8,15 alle 9,45) al gazebo allestito presso la chiesa del Sacro Cuore (dalle 10 alle 12,30); alla santa messa nella chiesa di San Pietro in Campo (dalle 9,30 alle 11,30 ed alla Santa Messa presso la chiesa della SS Annunziata d(dalle 17 alle 18,30).