Si ribalta con il camion sulla via per Camaiore Autista in ospedale

Una squadra della sede Centrale dei vigili del fuoco è intervenuta ieri mattina intorno alle 9.40 sulla via per Camaiore poco dopo il ristorante “Il Guercio“ per un incidente stradale che ha riguardato un mezzo pesante che si è ribaltato fuori dalla sede stradale. L’autista, estratto dai vigili dl fuoco, è rimasto leggermente ferito e, una volta consegnato ai sanitari, è stato trasportato in ospedale in codice giallo. L’intervento si è concluso alle ore 10.30. Sul posto personale del 118 per i soccorsi e la Polizia municipale di Lucca per i rilievi.