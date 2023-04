Si rafforza la sinergia Firmata la convenzione tra ’Boccherini’ e Comune

Una firma che segna una stretta sinergia tra il Comune di Lucca e il Conservatorio di Musica Boccherini e che regola la gestione degli immobili e dei beni in uso al Conservatorio stesso. La convenzione firmata prevede l’uso gratuito di Palazzo Lippi e dell’auditorium del Suffragio, la biblioteca passa invece all’Istituto mentre i quattro Fondi conservati al suo interno – Fondi Puccini e Bottini, il Fondo Musica Sacra e il Fondo antico – restano di proprietà del Comune.

Il documento regola nel dettaglio i rapporti fra Comune e Conservatorio a seguito della sua statalizzazione, un accordo significativo che mira a rendere ancora più fruibile il patrimonio storico e musicale della nostra città.

La convenzione è stata firmata ieri mattina, nella biblioteca del Palazzo Lippi, alla presenza di Moreno Bruni, assessore al Patrimonio, Maria Talarico, presidente del Boccherini, Maria Cristina Panconi, dirigente del Comune, e di Giulio Battelli, responsabile della biblioteca del Conservatorio.

Per quanto riguarda i beni immobili, con questo accordo l’amministrazione comunale conferma l’uso gratuito delle sedi da parte dell’Istituto, ossia Palazzo Lippi e auditorium del Suffragio. Invece i beni mobili già in dotazione al Boccherini passano definitivamente al Conservatorio. In particolare, la biblioteca, già compresa nel fondo di dotazione iniziale, viene trasferita in proprietà all’istituto, mentre resta di proprietà del Comune la parte storica di essa, ossia le quattro raccolte Fondo Puccini, Fondo Bottini, Fondo Musica Sacra e Fondo Antico.

Una decisione che guarda al futuro e che mira ad assicurare che questo ricco e prezioso patrimonio dei musicisti lucchesi rimanga sul nostro territorio. "L’obiettivo della firma è valorizzare questo materiale di un’inestimabile importanza storica e musicologica - dice la presidente Talarico - . Il nostro sogno, condiviso con l’amministrazione comunale, è quello di esporre in maniera permanente questi documenti in modo da renderli accessibili sia ai lucchesi sia ai moltissimi turisti che ogni anno visitano Lucca anche per il grande legame che la nostra città ha con la musica".

I quattro fondi conservati nella biblioteca sono un prezioso patrimonio per la nostra città. Tra questi abbiamo il fondo Puccini, costituito da circa settecento manoscritti, che raccoglie una parte di quella che era stata la ricca biblioteca di famiglia. Tra questi documenti troviamo anche dei lavori giovanili del grande Maestro lucchese, autografi e appunti che risalgono al periodo dei suoi studi milanesi e che ci presentano la figura di Puccini da un punto di vista più personale e intimo.

"I fondi rimangono di proprietà del Comune e della comunità lucchese - aggiunge Bruni - . II Conservatorio continuerà ad utilizzare e valorizzare questo materiale, con tutte le attività di studio e divulgazione che si vorranno realizzare, coinvolgendo anche il grande pubblico".

Giulia Alberigi