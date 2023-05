Si presenta il volume con 150 lettere di fratel Arturo Paoli

Domani alle 17 al Palazzo delle Esposizioni in piazza San Martino, si presenta il nuovo libro di Arturo Paoli “Approdo in America Latina“, curato dalla storica Silvia Scatena per le edizioni Morcelliana, contenente l’edizione critica di quasi 150 lettere, scritte da Paoli nel primo decennio della sua vita latinoamericana. Raccoglie lettere indirizzate da fratel Arturo a una ventina di interlocutori diversi, tra i quali spiccano i nomi di Paolo VI, Roger Schutz, Ernesto Balducci, Giorgio La Pira. Il volume è frutto del progetto di ricerca e di pubblicazioni del Fondo documentazione Arturo Paoli.