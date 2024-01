Si prepara il “CarnevalMarginone“, festa per grandi e piccoli

Nella Piana di Lucca sono famosi quelli di Marlia, che in questo 2024 celebra le 120 edizioni e quello di Porcari. Ma possiamo considerare nella Piana anche quello di Orentano, al confine con Altopascio, anche se formalmente in Provincia di Pisa. Stiamo parlando del Carnevale che, invece, a Altopascio non ha mai avuto una grossa tradizione. Anzi, non esiste proprio. Ma c’è sempre un’eccezione che è rappresentata dal CarnevalMarginone, alla seconda edizione.

Si svolge nella frazione della cittadina del Tau in una sola domenica, l’11 febbraio, e sarà completamente dedicato ai bambini. L’organizzazione è a cura della parrocchia locale che ha pensato ad una forma di divertimento per i più giovani ma non solo. La peculiarità è costituita dal fatto che ci sarà un solo carro allegorico che però sfilerà regolarmente per le vie del paesino. I bimbi, compresi quelli delle scuole, potranno salire con le loro maschere e fare il giro completo. Se vogliamo una novità per Altopascio che renderà felici ragazzi ma anche gli adulti, per un pomeriggio di spensieratezza, allegria, coriandoli e stelle filanti.

Intanto proseguono anche le sfilate a Marlia e a Porcari. Nella frazione più popolosa di Capannori si celebrano i 120 anni del Carnevale. Nella più popolosa frazione di Capannori già un tutto esaurito all’esordio. Domani 28 gennaio, protagonista il Drago vivente ed altre attrazioni per bambini e il raduno di moto. Le sfilate proseguiranno il 28 gennaio, poi il 4 e l’11 febbraio, con eventuale recupero il 18 se ci sarà uno stop per il maltempo. Anche il “Carnovale porcarese“, partito il 14 gennaio con il pienone, prosegue domani 28 gennaio, il 4 e l’11 febbraio. Senza recuperi. Nel paese famoso per la Torretta, per tradizione si rispetta il calendario religioso: non si va mai, con le sfilate, oltre le Ceneri che in questo 2024 coincidono con il 14 febbraio.

Massimo Stefanini