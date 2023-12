Si intrufolano per rubare. Devastano gli uffici

Hanno spaccato mobili e messo a soqquadro i locali degli uffici in cerca di chissà quali tesori, per accontentarsi di un bottino misero. Forse proprio per la refurtiva piuttosto esigua rimediata, hanno dato sfogo alla frustrazione provocando danneggiamenti ingenti. I soliti ignoti sono entrati nella proprietà dell’azienda "La via Lattea" di Porcari. E’ accaduto nella notte tra giovedì e venerdì quando i malviventi sono riusciti ad penetrare all’interno del perimetro della ditta che si trova in via Pacchioni ed è molto conosciuta nella Piana poiché esercita la sua attività nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti del settore latte e delle uova. Impresa solida che ha come clienti diversi locali e rifornisce molte attività produttive. Tra queste anche la trattoria Stefan sulla via Puccini, visitata più volte negli ultimi giorni. Una volta all’interno della ditta del comparto caseario, gli autori del blitz pensavano di trovare probabilmente denaro e hanno cominciato a rovistare i cassetti perlustrando varie stanze dell’impresa, buttando all’aria arredi e suppellettili. Ma non c’era molto perché, come è prassi consolidata, in qualunque esercizio commerciale non vengono mai lasciati beni o valori incustoditi. Ha impressionato comunque come i malviventi abbiano insistito nel cercare. Il bilancio è di diversi oggetti spaccati, con notevoli danni provocati. I ladri sono poi fuggiti, forse c’era pure un complice con un veicolo ad attenderli. Di quanto accaduto si stanno occupando i carabinieri che hanno già avviato le indagini a 360 gradi sulla vicenda.

Saranno osservate le immagini delle telecamere della videosorveglianza ubicate sulle strade per ricavare informazioni utili a dare un nome ed un volto agli autori del blitz. L’attività investigativa dovrà cercare di scoprire se vi possono essere legami con il colpo messo a segno alla trattoria Stefan, sempre a Porcari ma sulla via Puccini. I militari dell’Arma indagheranno se ci sono collegamenti con la banda che ha trafugato i soldi delle macchinette e una trentina di bottiglie di vino pregiato al noto ristorante o se, invece, si è trattato di due colpi separati e con protagonisti diversi l’uno dall’altro.

Massimo Stefanini