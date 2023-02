Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara informa che, a norma di statuto, è convocata per martedì 21 febbraio a Palazzo Sani (via Fillungo, 121 – Lucca, alle 13 in prima convocazione, alle 14 in seconda convocazione) un’assemblea aperta a tutte le aziende iscritte a Confcommercio che fanno parte del settore del terziario donna. All’ordine del giorno, l’elezione del nuovo Consiglio direttivo e della presidente del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio province di Lucca e Massa.