Si distribuiscono diecimila bottiglie in vetro

Si colloca tra la Giornata mondiale dedicata al liquido più prezioso che ci sia, celebrata ieri, 22 marzo e il Bicentenario del Comune di Capannori. Sabato 25 e domenica 26 marzo, ma anche l’1 e 2 aprile, si celebra la festa dell’acqua. I numeri parlano di diecimila bottiglie in vetro e mille portabottiglie realizzati con materiale di recupero distribuiti ai cittadini in 17 punti di distribuzione tra fonti della Via dell’acqua e fontanelli pubblici, oltre 30 associazioni coinvolte.

L’edizione 2023 della manifestazione è realizzata dal Comune, in collaborazione con Acque Spa, Centro di Ricerca Rifiuti Zero, Ascit e Corso di Laurea Magistrale in Scienze Ambientali dell’Università di Pisa presieduto da Giovanni Zanchetta. Molti gli eventi collaterali, tra cui una mostra fotografica, "Scatti d’acqua a Capannori". Il 20 aprile sarà a Capannori Richard Connor, autore principale del rapporto sullo sviluppo idrico mondiale delle Nazioni Unite in collaborazione con il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Ambientali dell’Università di Pisa. "Quest’anno la festa dell’acqua assume un valore particolare - spiega l’assessore all’Ambiente, Giordano Del Chiaro - , perché questa risorsa di cui il nostro territorio è ricco è sempre più preziosa visto il periodo di siccità e di cambiamento climatico, fenomeni che rappresentano la sfida più grande per il futuro. Abbiamo voluto valorizzare ancora di più l’iniziativa".

Sul sito del Comune l’elenco e il calendario della distribuzione del materiale presso le varie fonti.

Ma. Ste.