“Sì convinto al Piano operativo“. L’ex assessore Mammini spiega il voto favorevole

"Ho sostenuto questo passaggio, anche se oggi a traguardare il Piano verso lo step successivo dell’iter è un’altra amministrazione, non solo perché ho dedicato all’urbanistica impegno, cura e affetto negli anni in cui sono stata assessora o perché sugli elaborati di quel piano portato in adozione è stato scritto il nome del sindaco Tambellini e il mio". Così l’ex assessore Pd all’Urbanistica Serena Mammini spiega il suo voto favorevole sia in commissione che in consiglio comunale sulle controdeduzioni alle osservazioni al Piano stesso proposte dalla giunta Pardini. Una scelta, in totale dissonanza con il suo partito i cui esponenti non hanno partecipato al voto e avanzato dubbi sulla procedure seguita dalla maggioranza di centrodestra. Un vero e proprio caso politico.

"La mia – specifica Mammini – è stata una precisa scelta politica, nel senso puro della parola: che attiene alla città. Una decisione ponderata, non comoda, ma l’unica coerente con la necessità non rimandabile di decidere, di offrire a Lucca rinnovati strumenti urbanistici da misurare sul campo, monitorare negli effetti, eventualmente correggere. Di tempo ne è passato anche troppo. Inutile dire di nuovo cosa sia un Piano operativo, o a cosa serva: creare le condizioni affinché si possa operare sul territorio".

"Il mio – continua l’esponente Pd – è stato un sì convinto a un Piano che con i dovuti correttivi, che saranno fatti grazie alle osservazioni accolte e poi, quando sarà necessario, con varianti snelle e puntuali, sarà in grado di mantenere e migliorare e, laddove necessario, garantire uno sviluppo sostenibile ordinato e armonico della città, salvaguardando, ma concedendo alla pianificazione un minimo laddove possibile. Un Piano consapevole della bellezza del suo territorio, che crede e investe nel miglioramento della città pubblica, ancora carente, che fa dello spazio da condividere il suo fulcro principale. Che innesta il suo seme nella visione della politica come relazione e scambio, come crescita ed equità sociale; che cerca di armonizzare bisogni collettivi e individuali, beni comuni e beni individuali. Al di là di qualche interesse, sia pure legittimo, del momento. Il mio è stato un sì alla Politica che tratta con cura, dignità e coerenza questa materia, l’urbanistica, che a Lucca da qualche anno ha riacquisito autorevolezza".

Serena Mammini, che si augura siano evitate strumentalizzazioni foriere solo di danni, ribadisce come Lucca necessiti di nuovi strumenti urbanistici che devono essere messi a regime, in uso nella loro totalità. "Nonostante il cambio di amministrazione – conclude – il Piano operativo della precedente amministrazione con il passaggio delle controdeduzioni di questi giorni, si prepara ad affrontare l’ultima fase dell’iter, quella della conferenza paesaggistica, in vista della sua ultima definitiva approvazione. E questa è una buona notizia per la città".