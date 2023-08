"Si contraddicono le leggi delle Mura solo per aiutare commercio e turisti"

"In nome del prestigio internazionale e degli effetti benefici sul turismo e sulle attività commerciali si può contraddire la vigente normativa di tutela delle Mura e dei suoi spalti?".

Se lo chiede il direttivo di Italia Nostra che in una nota sottolinea come il primo concerto tenutosi sugli spalti, quello dei Rolling Stones, venne ritenuto dall’allora soprintendente Ficacci niente più che una eccezione. Cosa che invece, poi, negli anni è stata più volte ripetuta. Anche nello scorso mese di luglio sono stati due i concerti sugli spalti delle Mura.

"’Eventi del genere ripetuti ogni anno sarebbero assurdi e in definitiva brutti. Questo è un evento unico e le Mura gli daranno ulteriore eccezionalità".

Così parlò il soprintendente Luigi Ficacci – si legge nella nota di Italia Nostra – e queste furono , è il caso di dire, le sue "Ultime parole famose - continua la nota- : ultime, perché poco dopo averle pronunciate lasciò l’incarico per altra sede; famose , perché i concerti si sono succeduti negli anni e sono tutt’ora una realtà.

Non perché Angela Acordon, che succedette nell’ufficio, fosse di pensiero sostanzialmente diverso: lo disse con pacata fermezza , se la memoria non ci inganna, fin dalla presa di possesso, con manifestato dispetto dell’Amministrazione in carica. Lo disse, e sono anch’esse "ultime parole famose", perché i concerti sotto il bastione - su quel prato che non è una distesa d’erba qualunque sibbene parte integrante del monumento Mura , bene culturale ufficialmente riconosciuto e come tale vincolato- continuano e continueranno, giusta le previsioni del recente protocollo di intesa tra la Soprintendenza ,in persona della stessa Acordon, e l’Amministrazione comunale".

Italia Nostra rimarca come invece i concerti continueranno a essere svolti sugli spalti, come si evince dallo stesso protocollo firmato dal Ministero e dal Comune contraddicendo la stessa normativa di tutela.

Fab.Vinc.