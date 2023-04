Si confida in un’apertura da parte ministeriale

La questione della rotazione dei dirigenti scolastici rimane sotto la lente di ingrandimento delle organizzazioni sindacali.

"Stiamo seguendo l’evolversi della disposizione – spiega il segretario di Cgil scuola Antonio Mercuri – per una normativa in realtà già prevista in tutta la pubblica amministrazione; sembra che vi sia una piccola apertura, da parte ministeriale, perché ci si è accorti che la gestione del Pnrr è effettivamente impattante; spetterà all’ufficio scolastico regionale gestire questa norma che, anche in lucchesia, avrà indubbiamente la sua ricaduta".

Secondo il sindacalista, il rischio è molto evidente "nei casi in cui – e a Lucca e Viareggio abbiamo almeno un paio di esperienze da definire più che importanti – il o la dirigente scolastica stia seguendo da molto tempo progetti in cui la scuola rappresenta un presidio assai importante per il singolo territorio, che magari riveste una delicatezza tale e dove, la rotazione, potrebbe frenare o modificare il lavoro svolto fino a quel momento".

Ovviamente, anche per i sindacati la preoccupazione è che non ci siano conseguenze per gli allievi.

"Spero – conclude in proposito Mercuri – che tutto ciò non arrechi contraccolpi anche dal punto di vista del Piano dell’offerta formativa".

M.G.