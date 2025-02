Si cercano tesi di laurea sulla Garfagnana

La Banca dell’Identità e della Memoria dell’Unione Comuni Garfagnana, nel contesto del progetto di digitalizzazione del proprio archivio, si rivolge a chiunque abbia discusso o sia in possesso di tesi di laurea, sia attuali, sia elaborate negli anni passati, riguardanti tutti gli aspetti e le caratteristiche del territorio garfagnino, a farne dono di una copia all’Ente promotore dell’iniziativa con l’intento di andare a incrementare il grande patrimonio storico e identitario già in possesso.

Gli interessati a questa iniziativa possono inviare le tesi al seguente indirizzo e-mail: [email protected] oppure consegnare direttamente il materiale presso l’Ufficio Protocollo dell’Unione Comuni Garfagnana, in via Vittorio Emanuele a Castelnuovo. "La Banca - spiega la presidente dell’Unione Comuni Garfagnana onorevole Raffaella Mariani- incoraggia il coinvolgimento diretto dei cittadini e la creazione di contenuti digitali per migliorare la divulgazione scientifica e aumentarne l’accessibilità. Le tesi di laurea sicuramente rappresentano una preziosa fonte per chi vuole conoscere e studiare questa terra e sono uno strumento utile per la comunità in quanto rafforzano l’identità del territorio e ne ampliano la memoria collettiva".

"La Banca dell’Identità e della Memoria della Garfagnana – aggiunge Mariani – è un archivio e centro studi fondato nel 2004, che riunisce una collezione eterogenea di documenti, pubblicazioni, studi e materiali multimediali relativi alla Garfagnana come luogo delle biodiversità e della natura e quale deposito antropologico e di storia, cultura, tradizioni".

Dino Magistrelli