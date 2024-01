Si cercano quattro nuovi ortisti

Gli orti urbani di Altopascio cercano quattro nuovi ortisti. C’è tempo fino a giovedì 15 febbraio per presentare la domanda per ottenere uno degli orti urbani nell’area della “Paduletta“, gestita dall’associazione Auser. La zona è tra via Regione Piemonte e via Regione Emilia-Romagna. Per partecipare bisogna compilare l’apposita domanda, disponibile sul sito del Comune e inviarla per mail all’indirizzo [email protected] entro il 15 febbraio.

Per informazioni è possibile contattare il presidente Auser, Stefano Rosellini all’indirizzo di posta elettronica [email protected] oppure rivolgersi all’Urp del Comune, al numero 0583.240311.