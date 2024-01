Si cerca una disegnatrice o disegnatore di arredamenti

1 disegnatore/trice di arredamenti.

Siamo alla ricerca di un addetto/a all’area progettazione di interni per arredamento uffici e negozi. Lavoro a tempo determinato. Zona: Altopascio.Richiesta patente B e conoscenza di Autocad. [email protected] 1 braccianti agricoli. Addetto/a alle attività agricole: effettuare le lavorazioni del terreno necessarie alla preparazione del campo di semina e/o trapianto in base alle indicazioni fornite dal progetto generale di impianto. Richiesta: pregressa esperienza nella mansione o nel settore agricolo e patente per la guida dei trattori, patente per la guida dei muletti e patente per l’utilizzo dei fitofarmaci. Lavoro a tempo determinato di 3 mesi. Retribuzione come previsto da CCNL. Zona di lavoro: Altopascio. Inviare e-mail a: [email protected]