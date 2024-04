Si cerca un barista cameriere. Anche un cuoco pizzaiolo Due posizioni aperte nel settore della ristorazione: barista/cameriere a Borgo A Mozzano e cuoco pizzaiolo/addetto al banco a Capannori. Richiesta esperienza e abilitazioni specifiche. Possibilità di trasformazione in contratto a tempo determinato o indeterminato. Contattare via email per candidarsi.