Si balla aspettando il concertone Il 30 aprile discoteca sotto le stelle

Un progetto pilota. Per la prima volta, come da noi anticipato, il concerto del Primo maggio a Capannori, che si svolge gratuitamente da due decenni in piazza Moro, avrà una anteprima che potremmo intitolare, parafrasando la storica trasmissione Rai, "Quelli che aspettano il concerto". Una nottata di musica, una discoteca sotto le stelle con band giovanili locali e non solo. In tutto ciò fondamentale il lavoro di un gruppo di studenti del liceo scientifico Majorana di Capannori, "Einvececisiamo" il nome, per la realizzazione della kermesse che si chiamerà "Accordi in piazza", primo appuntamento della due giorni di musica promossa dal Comune in collaborazione con Regione Toscana e LEG Live Emotion Group in occasione del Primo Maggio. Sono stati infatti proprio questi giovani in collaborazione con l’associazione "Ancora", formata da ex studenti del Majorana, ad individuare i giovani artisti che a partire dalle 18 del 30 aprile saliranno sul palco di piazza Aldo Moro: Baldacci, Corra31, Igor Santini Trio, Baldo degli Ubaldi.

Un‘iniziativa che rientra tra le attività del Patto educativo territoriale siglato lo scorso settembre da I.S.I.S.S. della Piana di Lucca, Comune di Capannori, Fondazione ETS Centro Italiano di Solidarietà (Ce.I.S.) - Gruppo Giovani e Comunità di Lucca, Caritas Diocesana, Comunità Santa Gemma, Greenpeace onlus, Bidone Associazione di Promozione sociale, Lillero Aps. Della rete territoriale fanno arte anche ex-allievi del liceo, con l’obiettivo di accrescere la presenza e la partecipazione alla vita educativa scolastica di tutte le realtà territoriali, promuovere una cultura della solidarietà, potenziare il ruolo della scuola come presidio democratico territoriale.

Come hanno spiegato i rappresentanti del gruppo ‘Einvecisiamo’ Tommaso Tognetti e Sofia Soldati durante una conferenza stampa, il pomeriggio del 30 aprile non sarà solo musica e divertimento, ma avrà anche un risvolto di solidarietà visto che in piazza Aldo Moro saranno presenti gli stand delle associazioni che fanno parte del Patto Educativo Territoriale.

Soddisfazione da parte del vice sindaco di Capannori con delega alle politiche giovanili, Matteo Francesconi e del dirigente scolastico Luigi Lippi. Domenica 30 aprile alle 21.30, grande festa "The Back to Back party", proposta da DJ Aladyn e Shorty di Radio Deejay e M2O.

Massimo Stefanini