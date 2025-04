’Sì al cimitero ampliato’. Via libera dalla giunta

La giunta comunale ha appena approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’ampliamento del cimitero di Piano di Coreglia. Un intervento complessivo pari a oltre 727mila euro finanziato con mutui specifici e inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, che sarà realizzato in lotti funzionali e andrà a interessare un’area particolarmente sensibile per i cittadini della frazione più popolosa del Comune di Coreglia.

"Dopo aver predisposto attraverso gli uffici comunali tutti gli atti necessari e aver acquisito i pareri previsti dalla normativa – ha spiegato il vicesindaco Giorgio Daniele -, sia per quanto riguarda l’acquisizione delle aree individuate sia per predisporre la progettazione, questa ultima approvazione si pone , di fatto, come lo step definitivo per un intervento molto importante e altrettanto atteso, fornendo così una risposta concreta ai bisogni della popolazione locale".

Un grande lavoro quello che l’amministrazione sta portando avanti sulla riqualificazione dei cimiteri del territorio e prosegue con l’obiettivo di preservare e valorizzare questi spazi, garantendo alla comunità un ambiente decoroso e rispettoso per il ricordo dei propri cari. "Con questo ulteriore intervento – aggiunge il sindaco Marco Remaschi – continuiamo a mantenere fede al nostro impegno di rendere questi luoghi di memoria e raccoglimento più curati, in quanto spazi dall’alto valore spirituale ed emotivo, quanto profondamente legati alla storia personale di ognuno di noi".

Fio. Co.