Si accende la notte di S.Lorenzo Undici presidi lungo le Mura tra concerti, tango e mostre

Il monumento che tutto il mondo ci invidia, le Mura, torna al centro della vita lucchese con 8 baluardi, 6 casermette, 2 castelli e le Torri civiche cittadine aperte fino oltre la mezzanotte, con un totale di 24 associazioni culturali e di rievocazione storica coinvolte. E’ il ritorno in grande stile di “E lucevan le stelle”, l’evento il cui numero zero è stato realizzato lo scorso anno dall’amministrazione Pardini da poco insediata, in collaborazione con le associazioni locali, gli istituti musicali e i gruppi storici. Anche quest’anno l’appuntamento è per il 10 agosto, domani, notte di San Lorenzo, delle stelle cadenti e dei desideri. Musica in nome soprattutto di Puccini, ma anche tango, cori e mostre a partire dalle 21.30 e fino a mezzanotte e mezzo. “Siamo particolarmente soddisfatti del lavoro fatto - hanno dichiarato ieri in conferenza stampa gli assessori al Turismo Remo Santini e alla Cultura Mia Pisano - che ci ha portati ad incrementare il programma della passata edizione, arricchendolo di contenuti nuovi che sapranno emozionare i tanti cittadini lucchesi e i turisti che in questi giorni stanno visitando la nostra città“.

Tra i correttivi alcune sedute che saranno messe a disposizione “a rotazione“ per le persone che ne hanno più bisogno. L’assessore al Commercio Paola Granucci ha lanciato un appello forte e chiaro alle attività. “Una città più vivace - ha affermato - è una città dove si genera maggiore ricchezza e benessere anche per le attività imprenditoriali locali. Invito pertanto le attività commerciali ad aprire, per realizzare una piena sinergia d’intenti in questa magica notte di San Lorenzo”. Ultimi posti per la mostra immersiva all’interno delle 5 opere più famose di Claude Monet, ricostruite virtualmente al nuovo Info Point delle Mura, il Castello San Donato. Lo storelling solo in questa occasione sarà gratuito (a settembre proseguirà a pagamento), ma solo su prenotazione su turismo.lucca.it e fino a esaurimento dei 30 posti disponibili.

Laura Sartini