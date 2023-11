Si accende il Natale. Week end a Castelnuovo ricco di eventi e feste

Diverse iniziative in programma in questo periodo a Castelnuovo. Giovedì 30 novembre, in piazza Umberto, sotto la Rocca Ariostesca, verranno consegnate le roselline arancioni a cura del Pronto soccorso della Valle del Serchio e della Commissione Pari Opportunità.

Sabato 2 dicembre, alle 20,30, nel Duomo dei santi Pietro e Paolo, si tiene la rassegna corale "Aspettando il Natale" con la partecipazione del coro Voci del Serchio di Castelnuovo diretto da Ugo Menconi, del coro Versilia di Capezzano Monte diretto da Wilma Quadrelli e della corale Il Gigante di Villa Minozzo di Reggio Emilia diretta da Andrea Caselli. L’ingresso è libero ad offerta interamente devoluta alla Caritas.

Domenica 3 dicembre, alle 21, al teatro Alfieri concerto bandistico "Note d’Autunno" della filarmonica "Giuseppe Verdi" di Castelnuovo, diretta da Stefano Pennacchi, a ingresso libero, con il patrocinio dell’Associazione Il Circo e La luna, Anbima, Comune, Unione Comuni e Bvlg.

Intanto, anche a Castelnuovo, sono continuate le iniziative contro la violenza sulle donne promosse dall’amministrazione comunale a cura della Commissione Pari Opportunità, con lo spettacolo al Teatro Alfieri, "Mai più - una storia di violenza di genere", rivolto alle scuole secondarie di II grado e nella sala"Luigi Suffredini", incontro-dibattito "Io sono straordinaria" a cura della psicologa Simona Toni. Infine, nella frazione di Palleroso, successo del concerto "Quello che le donne non dicono" Donne in cerca di guai diretto da Deborah Nardini, Voci del Serchio diretto da Ugo Menconi e San Giacomo di Camporgiano, diretto da Manola Rocchiccioli.

Dino Magistrelli