“Shuttle per l’aeroporto con la tassa di soggiorno“

Collegare in modo efficiente Lucca-Pisa. Pare banale, eppure il nodo resta a tutto svantaggio dei turisti, così come persone in viaggio d’affari e di lavoro, che hanno l’esigenza di ottimizzare il tempo a disposizione. Il problema esiste se l’unico lasciapassare è quello del treno. Sul punto torna oggi Confesercenti Toscana Nord. “La pandemia è finalmente alle spalle, il turismo soprattutto quello straniero torna a scegliere le nostre mete in modo davvero importante, per questo – è la riflessione dei due presidenti Confesercenti area lucchese e Versilia Francesco Domenici e Francesco Giannerini – Lucca e la Versilia hanno bisogno di collegamenti rapidi e frequenti con l’aeroporto Galilei in modo da non tagliare fuori una fetta considerevole di arrivi e di tipologia di turisti”. Distanze quasi inesistenti, eppure le criticità esistono e rischiano di creare un gap. Per questo Domenici e Giannerini insistono per un collegamento almeno nel periodo estivo con lo scalo pisano. “Stiamo parlando di un aeroporto che dista davvero pochi minuti dal centro di Lucca e dal mare della Versilia – spiegano i due presidenti – ma che ad oggi non ha alcun collegamento ad eccezione del treno, con la stazione di Pisa che comunque va raggiunta una volta usciti...