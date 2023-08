Show di Magicaboola Brass Band E ora Barga Jazz entra nel vivo

Una edizione baciata da un grande pubblico e da una bellissima atmosfera, con il castello di Barga in festa per accogliere la musica jazz, la musica dell’evento BargaINJazz che ogni anno da ormai tanto tempo a questa parte, fa entrare nel vivo, a ritmo di musica jazz, del calendario del Barga Jazz festival. L’evento, andato inscena nel pomeriggio di ieri, domenica, ha richiamato migliaia di persone in Barga vecchia che con la musica della Magicaboola Brass Band hanno "marciato" festosi per le piazze di Barga, pronte ad accogliere il pubblico con una serie di concerti: tra gli altri n piazza dell’Annunziata il Florea Quintet della Siena Jazz University; in piazza del Teatro la Barga Jazz Open Session, in piazza Salvi il Luca Bellotti Quartet, in Piazza del Sargentone il Serena Berneschi trio e via così.

Come da tradizione di questo evento, aperto alle 17 con il classico taglio del nastro tricolori a Porta Reale, con la sindaca di Barga ed i componenti del Barga Jazz Festival, un momento speciale è stato come al solito il bel concerto che alle 18 si è svolto bella stupenda e suggestiva cornice del Duomo di Barga dove Mirco Mariottini ha proposto la sua "Meditation".

Nel cuore del Barga Jazz festival, il parco di Villa Moorings, il lungo pomeriggio del jazz ha visto il proseguo in serata con il concertyo Jacarandà.

Il festival, come detto, con questa splendida giornata, entra nella sua settimana più vitale, che per martedì sera, 22 agosto vede a Villa Moorings l’evento "Note sui sillabari". Omaggio a Goffredo Parise e Vitaliano Trevisan, con musica di Marcello Tonolo con Patricia Zanco voce recitante Marcello Tonolo al piano e agli arrangiamenti, Domenico Santaniello al contrabbasso e violoncello, Enrico Smiderle alla batteria.

Prossimi appuntamenti: 23 agosto Duble Cut – Dannate Danze. Il 24 agosto il trio Chabem con Chano Dominguez al pianoforte, Hamilton De Holanda al bandolim e Rubem Dantas alle percussioni. Nelle serate del 25 e 26 agosto protagonista sarà la BargaJazz Orchestra diretta dal M° Mario Raja per il XXXIV concorso di arrangiamento e composizione. Ospite il musicista brasiliano Hamilton De Holanda che interpreterà con l’orchestra i brani di Antônio Carlos Jobim.