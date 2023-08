"Show della Venezi a Lucca: Bagarre sui diritti Rai, chi ha beneficiato?"

Il consigliere del Pd Gianni Giannini torna sulle polemiche del concerto, diretto da Breatrice Venezi, che ha avviato le celebrazioni del centenario Pucciniano.“Nel seguire la trasmissione Rai che ha diffuso il concerto, la prima sorpresa è stata la rimozione dalla registrazione, delle parole polemiche della Direttrice Venezi, edulcorando il caso, con il mantenimento all’invito per una riconciliazione nazionale tanto cara ai dettami dell’attuale governo nazionale e prontamente assimilata dalle “normalizzate” Direzioni Rai“. “Ma in tempi di primi bilanci – continua Giannini –, è d’uopo fare anche considerazioni sui ritorni che le iniziative poste in essere

potranno avere per il progetto promozionale di Puccini, per la città di Lucca, per il teatro del Giglio, organizzatore in allestimento della prima rappresentazione, e per i luoghi d’interesse storico del Compositore“. “A tutt’oggi – aggiunge – , dei nove milioni e mezzo stanziati per la promozione del brand Puccini e nonostante le numerose anomalie procedurali amministrative, interamente trasferiti dal Governo nazionale al Comitato, non si ha conoscenza del complesso delle iniziative poste in essere, né degli impegni per il recupero delle tre residenze accreditate del Maestro“. “Le rappresentazioni al teatro Puccini di Torre del lago – così Giannini –figurano con una programmazione che potremmo definire usuale nella stagionalità artistica. Nota di rilievo è stata la rimozione del direttore Veronesi dalla conduzione delle successive rappresentazioni della Bohème, causa le sue intemperanze ideologiche sulla sceneggiatura“. Giannini, infine, chiede al Comitato, alla Dirigenza del Teatro del Giglio, al sindaco chi ha beneficiato delle compensazioni Rai sui diritti, considerato che le riprese sono state fatte in autonomia e non saranno in esclusiva dell’ente televisivo, a quanto ammontano e chi è l’Ente proprietario della registrazione?“.