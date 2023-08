Show del cantastorie Gildo con Mauro Chechi Un viaggio tra “Santi & Briganti e Sacripanti“

Ritornano in scena i due cantastorie Consolidati, Mauro Chechi e Gildo dei Fantardi, stasera alle 21.30 a ingresso libero nello stupendo scenario del Chiostro Santa Caterina all’interno del Real Collegio. In questa occasione lo spettacolo proposto titolato Santi & Briganti e Sacripanti, sarà un’insieme di riproposizioni di storie cantate e raccontate che hanno origine fin dall’anno 400 e che riprendono anche le vicende attuali che nel contesto della rqppresentazione, saranno portate all’attenzione degli spettatori alla maniera dei cantastorie, quali sono appunto i due protagonisti in scena. Ci saranno momenti di improvvisazioni su temi suggeriti dgli spettatori, si potranno ascoltare swrwnat, ballate, strambotti di vario genere e ci sarà la richiesta di partecipazione corale.