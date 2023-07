Show degli Sbandieratori E domani l’atteso Palio

Si sono aperti con la parata di Bandiere di San Paolino, organizzata dagli Sbandieratori e Musici “ Città di Lucca” in co-progettazione con il Comune di Lucca, i festeggiamenti di San Paolino. In piazzale Arrigoni si sono esibiti i gruppi di sbandieratori delle città di Cortona, Gallicano e Lucca. L’evento è stato preceduto dal Corteo Storico che ha visto protagonisti 150 tra Sbandieratori, tamburini e chiarine che hanno colorato il centro storico percorrendo le principali strade e piazze cittadine soffermandosi davanti alla Basilica di San Paolino come omaggio al Santo Patrono. Ha presenziato all’evento il Consigliere Comunale con delega alle Tradizioni Storiche Lorenzo Del Barga, i rappresentanti delle altre associazioni storiche lucchesi ed il vice presidente dell’Antica Zecca di Lucca Edoardo Puccetti che con piacere ha consegnato nelle mani dei gruppi protagonisti della serata un volume sulla storia di una moneta dedicata al Santo Patrono.

I prossimi appuntamenti con gli eventi di San Paolino saranno stasera alle 21 con la Luminara, domani alle 12 con la Gazzarra di San Paolino che si svolgerà alla cannoniera del Baluardo San Donato con gli spari a salve per ricordare il Miracolo attribuito al Patrono e poi, evento clou, sempre domani alle 21.30 con il Palio di San Paolino giunto alla sua 49ª edizione.