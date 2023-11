Shelley Project. Sulle orme di Byron

Gran pubblico per la prima giornata dello Shelley Project andata in scena domenica scorsa nella magnifica sala dei Gigli del Casinò Municipale di Bagni di Lucca, dove si è tenuto il primo appuntamento del nuovo format di Halloween Celebration "Shelley Project" con la presentazione di uno spettacolo su Mary Shelley, scrittrice di Frankenstein, sulla sua vita, sulle sue opere e sui luoghi della Lucchesia da lei abitati e vissuti. Mary è stata interpretata magistralmente da una stupenda Laura Mugnaini insieme agli attori dell’Anonima Teatranti.

Francesca Chiarantano ha presentato la serata nella quale Sauro Donati, curatore della relazione storica, ha raccontato la vita di Mary Shelley, intervallato nel suo racconto dalla musica dell’Elisa Baciocchi String Quintet. Per un pomeriggio Bagni di Lucca si è staccata dal tempo per proiettarsi all’inizio del 1800, ripercorrendo di anno in anno la vita di Mary Shelley, di suo marito Percy, di Lord Byron, dei luoghi da loro vissuti e di questa città, Bagni di Lucca Terme, all’epoca tappa ambita di artisti, poeti e intellettuali di tutta Europa. Un luogo dal quale lo Shelley Project parte per spingersi con entusiasmo verso il futuro.

Adesso l’appuntamento è per domenica 26 novembre, sempre a Bagni di Lucca, giornata nella quale 5 scrittori ricalcheranno e celebreranno quanto accadde a Villa Diodati a Ginevra nel 1816, quando Lord George Gordon Byron propose ai suoi ospiti di misurarsi nella scrittura di un racconto fantastico originale.

Gli autori saranno i Alessio Del Debbio, Maria Pia Michelini, Franco Amato, Alice Cappagli e Sauro Donati.

Marco Nicoli