Lucca, 23 febbraio 2019 - Arrestato dagli investigatori della polizia a Lucca un filippino di 50 anni, Magpayo Escarez Ramos, residente in città da diversi anni, perché trovato con 50 grammi di shaboo, la potente metanfetamina dagli effetti cerebrali devastanti utilizzata prevalentemente in Asia ma sempre più diffusa anche in Europa.

L'uomo, regolare nel territorio nazionale, il 20 febbraio scorso è partito dall'aeroporto di Pisa con destinazione Barcellona. Altre volte Ramos, l'anno precedente, era partito dallo scalo pisano per la Spagna ma gli investigatori - che non hanno mai smesso di tenerlo d'occhio dopo averlo trovato, due anni fa, con 4 grammi di shaboo - sono rimasti insospettiti dalla modalità di trasporto scelta per il ritorno dai viaggi in Spagna. Infatti il filippino non viaggiava mai in aereo, ma preferiva fare rientro in Italia in autobus.

Ed anche ieri Ramos è giunto a Pisa, da Barcellona, passando per Genova, a bordo di un autobus. Ad attenderlo, gli investigatori della squadra mobile. L'uomo è stato sottoposto ad un normale controllo, risultato negativo. In questura, però, la perquisizione del suo bagaglio ha dato esito positivo: nascosto in un contenitore, tra carne e verdure cotte, c'era un involucro in cellophane con 51,2 grammi di sostanza cristallizzata di colore biancastro, cioè lo shaboo.

Inoltre, nella borsa da viaggio di Ramos sono state trovate in una confezione di patatine, pipette per fumare lo stupefacente. Ora è in carcere in attesa dell'udienza di convalida. Nel 2017 Ramos fu denunciato perché trovato in possesso di 4 grammi di shaboo ritrovati nella sua casa di Balbano, dove viveva con la moglie e dove gestiva una fumeria di droga. Lo shaboo sequestrato ieri dagli investigatori rappresenta un grosso quantitativo perché una dose di questa droga sintetica pesa un decimo di grammo ed ha un prezzo che oscilla da 30 ai 50 euro.