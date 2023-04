"Sgravi Imu e fondo per affitti" Favilla lancia due proposte in una contro l’emorragia delle chiusure

Il settore artigianale vede Lucca al primo posto in Italia tra le province che hanno perso percentualmente più attività. Un dato oggettivo che il direttore di Confartigianato Lucca, Roberto Favilla, da tempo ha messo sotto la lente di ingrandimento attraverso appelli e proposte operative per l’intero settore. A lui abbiamo posto alcune domande sulla situazione attuale e sulle possibili soluzioni da mettere in atto.

Favilla, Lucca rappresenta il triste primato delle chiusure di attività artigianali.

"Da tempo sto lanciando l’allarme. Non occorrono grandi inchieste, basta guardarsi intorno: le saracinesche si abbassano, quello che un tempo era il tessuto che caratterizzava la nostra provincia, oggi è in forte crisi. Le attività chiudono, non c’è ricambio generazionale, perdiamo pezzi di storia e tradizione, anche l’aspetto della sicurezza viene meno perché andiamo a svuotare di presenze una strada o una piazza".

Quali sono le attività maggiormente a rischio?

"Gli artigiani del legno e quello dei piccoli autotrasportatori; c’è chi pensa di poter fare concorrenza ai colossi come l’Ikea, ma la verità è che non ce la fanno e, dopo poco, chiudono; vi è poi il settore dell’impiantistica con idraulici ed elettricisti difficilmente reperibili. Esistono certi settori, come quelli dei servizi, dagli estetisti ai parrucchieri, dove è difficile trovare mano d’opera qualificata, problema che riguarda anche il settore della panificazione che, per ovviare alla mancanza di lavoratori, si è già attrezzato con l’acquisto di macchinari che riescono a programmare la lievitazione: e questo perché, va detto, raramente un giovane vuole veder sacrificare il proprio tempo alzandosi in piena notte per lavorare".

Ci sono settori dove le cose vanno meglio?

"I calzolai e le sartorie sono settori dove si registra minor sofferenza, anzi, qualcuno apre nuovi esercizi; la riparazione di un abito o di una calzatura, torna a essere vissuta come una forma di risparmio. E poi le pizzerie, che continuano a nascere, così come troviamo l’attività dei tatuatori".

Come fermare l’emorragia della chiusura delle attività artigianali?

"La vera piaga è quella della tassazione, perché ogni mattina, che uno lavori oppure no, sa di dover pagare costi fissi ineludibili; ripeto, nei piccoli centri le attività artigianali svolgono una funzione sociale. La mia proposta è quella di creare forme di contribuzione, da parte dei Comuni, per tre anni, incentivando i proprietari dei fondi sfitti con sgravi sull’Imu e a coloro che vogliono aprire, soprattutto se sono giovani, un fondo per affitti a prezzi calmierati per tre anni. Il terzo anno, se l’attività va bene, restituisci l’incentivo per quella sola annualità, andando a creare un fondo rotativo da mettere a disposizione di altri artigiani".

Maurizio Guccione