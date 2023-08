Sgombero a Lucca: 2 stranieri denunciati per occupazione abusiva

Denunciati dalla polizia due cittadini stranieri di 33 e 48 anni per occupazione abusiva di immobile. Uno è stato accompagnato al CPR di Milano. Lunedì mattina gli agenti hanno fatto un’incursione a sorpresa nell’area dell’Ex Scalo Merci, nei pressi della stazione. All’interno sono stati trovati diversi giacigli di fortuna e 2 cittadini stranieri, che sono stati accompagnati in Questura per accertamenti sulla loro posizione sul territorio nazionale. Denunciati entrambi per invasione di terreni ed edifici. Uno dei due è risultato irregolare, con diverse segnalazioni amministrative a suo carico per comportamenti inurbani, per cui l’ufficio immigrazione, a seguito del decreto di espulsione del prefetto, cui è seguito l’ordine di accompagnamento del questore, ne ha disposto il trasferimento al CPR di Milano.