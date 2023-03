Sgomberato lo stabile abbandonato: vai ai lavori per la chiusura definitiva

Eseguito lo sgombero dell’immobile di via Torino ad Altopascio. L’immobile negli anni è diventato rifugio per soggetti senza fissa dimora. Per le quattro persone individuate all’interno del fabbricato, tutte clandestine, è stato avviato l’iter per l’espulsione. Parallelamente sono subito iniziate le operazioni per chiudere definitivamente la struttura, così da interdire l’accesso a chiunque. L’operazione è stata pianificata in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e coordinata dalla Questura di Lucca, con il concorso dei carabinieri, della polizia municipale e dei vigili del fuoco.

Duplice la finalità: identificare i soggetti presenti al momento del blitz, mettere in sicurezza il fabbricato ripristinando le condizioni di decoro pubblico vietando gli ingressi a chiunque. "Voglio ringraziare il Prefetto, il Questore e tutte le forze dell’ordine intervenute ed un ringraziamento anche al curatore fallimentare dell’immobile, che è stato accanto a noi per trovare la soluzione migliore per intervenire - commenta il sindaco, Sara D’Ambrosio - , abbiamo lavorato per mesi per arrivare all’obiettivo, grazie a un coordinamento tra enti e livelli diversi. Un risultato tutt’altro che scontato visto che l’immobile non è di proprietà del Comune ed è coinvolto in una procedura fallimentare. Il curatore, infatti, ci aveva presentato una situazione non ottimale dal punto di vista economico. Però, proprio in considerazione delle richieste del Comune e delle segnalazioni dei cittadini, ha interpellato direttamente il creditore ipotecario per ottenere la definitiva chiusura". A metà gennaio è arrivata l’autorizzazione del Giudice delegato; poi il Prefetto ha convocato il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, cui ha fatto seguito l’ordinanza.

L’ultimo step sarà la demolizione dello stabile, anche in conseguenza del raddoppio ferroviario.

